https://sputniknews.jp/20250315/19644609.html
米大統領が露大統領に呼びかけ、「包囲したウクライナ兵は殺さないでくれ」
米大統領が露大統領に呼びかけ、「包囲したウクライナ兵は殺さないでくれ」
Sputnik 日本
トランプ大統領は会見でロシア連邦クルスク州の状況について言及、包囲した兵士に命を保障するようプーチン大統領に要請した。 2025年3月15日, Sputnik 日本
2025-03-15T14:46+0900
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米大統領が露大統領に呼びかけ、「包囲したウクライナ兵は殺さないでくれ」
2025年3月15日, 14:46 (更新: 2025年3月15日, 15:50)
トランプ大統領は会見でロシア連邦クルスク州の状況について言及、包囲した兵士に命を保障するようプーチン大統領に要請した。