https://sputniknews.jp/20250316/19647454.html
カールソン氏、プーチン大統領を尊敬するを語る
カールソン氏、プーチン大統領を尊敬するを語る
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ジャーナリストで投資家のクレイトン・モリス氏がタッカー・カールソン氏と対談、ソロスによるロシア解体計画、NATOの東方拡大、ウクライナ支援、プーチン大統領の功績などについて意見を交わした。 2025年3月16日, Sputnik 日本
2025-03-16T14:38+0900
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カールソン氏、プーチン大統領を尊敬するを語る
ジャーナリストで投資家のクレイトン・モリス氏がタッカー・カールソン氏と対談、ソロスによるロシア解体計画、NATOの東方拡大、ウクライナ支援、プーチン大統領の功績などについて意見を交わした。