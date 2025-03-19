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ウクライナ軍の戦争犯罪人は罰を受ける＝プーチン大統領
ウクライナ軍の戦争犯罪人は罰を受ける＝プーチン大統領
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ロシアのプーチン大統領は19日、露検察庁幹部らのとの拡大会合に参加し、露クルスク州でのウクライナ軍撃破が完了しつつあると述べた。 2025年3月19日, Sputnik 日本
2025-03-19T20:46+0900
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ロシア
ウラジーミル・プーチン
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さらに、民間人への犯罪を行ったウクライナ軍や外国人傭兵は「テロリスト」であり、全員を特定し処罰する必要があると強調した。
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ウクライナ軍の戦争犯罪人は罰を受ける＝プーチン大統領
ロシアのプーチン大統領は19日、露検察庁幹部らのとの拡大会合に参加し、露クルスク州でのウクライナ軍撃破が完了しつつあると述べた。
さらに、民間人への犯罪を行ったウクライナ軍や外国人傭兵は「テロリスト」であり、全員を特定し処罰する必要があると強調した。
「クルスク州の民間人に対する犯罪の命令を出し、関与したものは全員、身元が特定され罰を受ける」