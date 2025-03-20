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【視点】オウム真理教、人は何故魅せられた　専門家が語る
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20日で地下鉄サリン事件から30年を迎えるにあたり、スプートニクはオウム真理教を研究する宗教学者で東北大学文学部助教のアレクサンドル・ラエフスキー氏に話を聞いた。 2025年3月20日, Sputnik 日本
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【視点】オウム真理教、人は何故魅せられた　専門家が語る

2025年3月20日, 13:20 (更新: 2025年3月20日, 13:53)
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オウム真理教 - Sputnik 日本, 1920, 20.03.2025
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