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約1兆円 ソフトバンク、米半導体設計企業を買収
約1兆円 ソフトバンク、米半導体設計企業を買収
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ソフトバンクグループは20日、米半導体設計企業（アンペア・コンピューティング）を買収すると発表した。全持分を65億ドル（約9730億円）で取得し、完全子会社とする。 2025年3月20日, Sputnik 日本
2025-03-20T14:20+0900
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成長市場である人工知能（AI）での競争力を高め、イノベーション推進を図る。すでに両者では合意が結ばれたが、米国の対米外国投資委員会による承認など諸手続きが必要となる。2025年後半の取引完了を目指す。米国のトランプ大統領は2期目就任後、AIインフラへの投資強化策を発表。その一環として、ソフトバンクは米オープンAI社との合弁会社「SB OpenAI Japan」の設立を公表していた。
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約1兆円 ソフトバンク、米半導体設計企業を買収
ソフトバンクグループは20日、米半導体設計企業（アンペア・コンピューティング）を買収すると発表した。全持分を65億ドル（約9730億円）で取得し、完全子会社とする。
成長市場である人工知能（AI）での競争力を高め、イノベーション推進を図る。
すでに両者では合意が結ばれたが、米国の対米外国投資委員会による承認など諸手続きが必要となる。2025年後半の取引完了を目指す。
米国のトランプ大統領は2期目就任後、AIインフラへの投資強化策を発表。その一環として、ソフトバンクは米オープンAI社との合弁会社「SB OpenAI Japan」の設立を公表していた。