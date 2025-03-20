https://sputniknews.jp/20250320/19654206.html
人は明るい未来を約束する人を信じたくなる
人は明るい未来を約束する人を信じたくなる
Sputnik 日本
今後、オウムのようなカルト団体が再び現れる可能性について、東北大学文学部助教授のアレクサンドル・ラエフスキー氏は「信じたい人がいる限り、リスクはある」と述べた。 2025年3月20日, Sputnik 日本
2025-03-20T00:18+0900
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2025
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今後、オウムのようなカルト団体が再び現れる可能性について、東北大学文学部助教授のアレクサンドル・ラエフスキー氏は「信じたい人がいる限り、リスクはある」と述べた。
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