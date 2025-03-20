人は明るい未来を約束する人を信じたくなる

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ドミートリ ガヴリーロフ

今後、オウムのようなカルト団体が再び現れる可能性について、東北大学文学部助教授のアレクサンドル・ラエフスキー氏は「信じたい人がいる限り、リスクはある」と述べた。