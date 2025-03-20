https://sputniknews.jp/20250320/19655461.html
【視点】オウム真理教、ロシアでの支持獲得 教団側も驚き？
【視点】オウム真理教、ロシアでの支持獲得 教団側も驚き？
Sputnik 日本
ロシアでも支持を集めたオウム真理教。その理由についてラエフスキー氏は、90年代のソ連崩壊後の不安定な情勢の中、人々が救いを求めていたことにあると語る。 2025年3月20日, Sputnik 日本
2025-03-20T13:50+0900
2025-03-20T13:50+0900
2025-03-20T13:53+0900
ロシア
オウム真理教
オピニオン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/14/19655519_3:0:1251:702_1920x0_80_0_0_d7c88853c92072a5b23edd0d6da81796.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
徳山 あすか
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/703/00/7030049_1221:210:2734:1722_100x100_80_0_0_5796415ffb2e68b4f94b15ab20b3f111.jpg
徳山 あすか
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/703/00/7030049_1221:210:2734:1722_100x100_80_0_0_5796415ffb2e68b4f94b15ab20b3f111.jpg
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/14/19655519_209:0:1145:702_1920x0_80_0_0_55a77fe3fc5ca17e5c888ac9bbc5bdc9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
徳山 あすか
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/703/00/7030049_1221:210:2734:1722_100x100_80_0_0_5796415ffb2e68b4f94b15ab20b3f111.jpg
ロシア, オウム真理教, オピニオン
【視点】オウム真理教、ロシアでの支持獲得 教団側も驚き？
2025年3月20日, 13:50 (更新: 2025年3月20日, 13:53)
ロシアでも支持を集めたオウム真理教。その理由についてラエフスキー氏は、90年代のソ連崩壊後の不安定な情勢の中、人々が救いを求めていたことにあると語る。