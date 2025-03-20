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【視点】オウム真理教、ロシアでの支持獲得　教団側も驚き？
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Sputnik 日本
ロシアでも支持を集めたオウム真理教。その理由についてラエフスキー氏は、90年代のソ連崩壊後の不安定な情勢の中、人々が救いを求めていたことにあると語る。 2025年3月20日, Sputnik 日本
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【視点】オウム真理教、ロシアでの支持獲得　教団側も驚き？

2025年3月20日, 13:50 (更新: 2025年3月20日, 13:53)
オウム真理教、ロシアでの支持獲得　教団側も驚き？
オウム真理教、ロシアでの支持獲得　教団側も驚き？ - Sputnik 日本, 1920, 20.03.2025
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筆者 徳山 あすか - Sputnik 日本
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ロシアでも支持を集めたオウム真理教。その理由についてラエフスキー氏は、90年代のソ連崩壊後の不安定な情勢の中、人々が救いを求めていたことにあると語る。
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