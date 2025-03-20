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和平のためであれば米国がウクライナのエネルギー施設と核施設を保有＝エネルギー省長官
和平のためであれば米国がウクライナのエネルギー施設と核施設を保有＝エネルギー省長官
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米国はウクライナの安全に役立つのであれば、インフラを運用する用意がある。米エネルギー省のライト長官がFOXニュースの番組で表明した。 2025年3月20日, Sputnik 日本
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和平のためであれば米国がウクライナのエネルギー施設と核施設を保有＝エネルギー省長官
2025年3月20日, 12:47 (更新: 2025年3月20日, 14:43)
米国はウクライナの安全に役立つのであれば、インフラを運用する用意がある。米エネルギー省のライト長官がFOXニュースの番組で表明した。