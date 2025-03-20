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和平のためであれば米国がウクライナのエネルギー施設と核施設を保有＝エネルギー省長官
和平のためであれば米国がウクライナのエネルギー施設と核施設を保有＝エネルギー省長官
Sputnik 日本
米国はウクライナの安全に役立つのであれば、インフラを運用する用意がある。米エネルギー省のライト長官がFOXニュースの番組で表明した。 2025年3月20日, Sputnik 日本
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和平のためであれば米国がウクライナのエネルギー施設と核施設を保有＝エネルギー省長官

2025年3月20日, 12:47 (更新: 2025年3月20日, 14:43)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / メディアバンクへ移行Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - Sputnik 日本, 1920, 20.03.2025
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米国はウクライナの安全に役立つのであれば、インフラを運用する用意がある。米エネルギー省のライト長官がFOXニュースの番組で表明した。
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