https://sputniknews.jp/20250324/19669042.html
ウクライナめぐる露米協議、リヤドで開催
ウクライナめぐる露米協議、リヤドで開催
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ウクライナ紛争調停に向けたロシアと米国の代表団による協議の新たなステージが24日、サウジアラビア・リヤドの高級ホテルで始まった。 2025年3月24日, Sputnik 日本
2025-03-24T16:54+0900
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現地メディア「アル・アラビア」などが伝えた。 ロシア側からは露上院のカラシン国際委員長、連邦保安庁（FSB）のベセダ長官補佐官が出席。 これまでの報道によると、米側からは国務省のアントン政策企画本部長のほか、トランプ政権のウクライナ特使・ケロッグ氏の補佐官や、ウォルツ国家安全保障担当大統領補佐官の関係者らが参加している。
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ロシア, 米国, 国際, ウクライナ, サウジアラビア
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ウクライナめぐる露米協議、リヤドで開催
ウクライナ紛争調停に向けたロシアと米国の代表団による協議の新たなステージが24日、サウジアラビア・リヤドの高級ホテルで始まった。
現地メディア「アル・アラビア」などが伝えた。 ロシア側からは露上院のカラシン国際委員長、連邦保安庁（FSB）のベセダ長官補佐官が出席。
これまでの報道によると、米側からは国務省のアントン政策企画本部長のほか、トランプ政権のウクライナ特使・ケロッグ氏の補佐官や、ウォルツ国家安全保障担当大統領補佐官の関係者らが参加している。