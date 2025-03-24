日本
https://sputniknews.jp/20250324/411-19671013.html
浜松　軽トラックが小学生4人はねる　女児1人死亡　1人重体
浜松　軽トラックが小学生4人はねる　女児1人死亡　1人重体
Sputnik 日本
この他の2人は軽傷を負った。重体の1人は意識不明。運転していた78歳の男は現行犯逮捕され、警察の事情聴取を受けている。 2025年3月24日, Sputnik 日本
2025-03-24T21:56+0900
2025-03-24T21:56+0900
国内
事故
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/0b/01/9421589_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_b90db28bb2962d6f86494ed091cf0080.jpg
死亡した女児はトラックの下に巻き込まれていた。現場は浜松市動物園の正門近くでカーブの坂道だった。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/0b/01/9421589_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5155d50cf13d0d75e139e37c0e3f40b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国内, 事故
国内, 事故

浜松　軽トラックが小学生4人はねる　女児1人死亡　1人重体

2025年3月24日, 21:56
© Depositphotos.com / TKKurikawaアーカイブ写真
アーカイブ写真 - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2025
© Depositphotos.com / TKKurikawa
サイン
この他の2人は軽傷を負った。重体の1人は意識不明。運転していた78歳の男は現行犯逮捕され、警察の事情聴取を受けている。
死亡した女児はトラックの下に巻き込まれていた。現場は浜松市動物園の正門近くでカーブの坂道だった。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала