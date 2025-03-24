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浜松 軽トラックが小学生4人はねる 女児1人死亡 1人重体

浜松 軽トラックが小学生4人はねる 女児1人死亡 1人重体

Sputnik 日本

この他の2人は軽傷を負った。重体の1人は意識不明。運転していた78歳の男は現行犯逮捕され、警察の事情聴取を受けている。 2025年3月24日, Sputnik 日本

2025-03-24T21:56+0900

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死亡した女児はトラックの下に巻き込まれていた。現場は浜松市動物園の正門近くでカーブの坂道だった。

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