https://sputniknews.jp/20250324/411-19671013.html
浜松 軽トラックが小学生4人はねる 女児1人死亡 1人重体
浜松 軽トラックが小学生4人はねる 女児1人死亡 1人重体
Sputnik 日本
この他の2人は軽傷を負った。重体の1人は意識不明。運転していた78歳の男は現行犯逮捕され、警察の事情聴取を受けている。 2025年3月24日, Sputnik 日本
2025-03-24T21:56+0900
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死亡した女児はトラックの下に巻き込まれていた。現場は浜松市動物園の正門近くでカーブの坂道だった。
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この他の2人は軽傷を負った。重体の1人は意識不明。運転していた78歳の男は現行犯逮捕され、警察の事情聴取を受けている。
死亡した女児はトラックの下に巻き込まれていた。現場は浜松市動物園の正門近くでカーブの坂道だった。