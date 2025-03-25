https://sputniknews.jp/20250325/19675791.html
露米協議、内容は公表せずとペスコフ報道官
露米協議、内容は公表せずとペスコフ報道官
Sputnik 日本
露大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は25日、前日にサウジアラビア・リヤドで行われた露米高官協議について、「内容が公表されることは確実にない。協議はテクニカルなものだった」と述べた。 2025年3月25日, Sputnik 日本
2025-03-25T19:33+0900
2025-03-25T19:33+0900
2025-03-25T19:33+0900
ロシア
国際
政治
ドミトリー・ペスコフ
ウラジーミル・プーチン
サウジアラビア
モスクワ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/13/19588464_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_14352f21ee9dc9db199a6281f3ce1390.jpg
サウジアラビア
モスクワ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/13/19588464_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_be690f01febfd5902de014b5435e50a3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 国際, 政治, ドミトリー・ペスコフ , ウラジーミル・プーチン, サウジアラビア, モスクワ
ロシア, 国際, 政治, ドミトリー・ペスコフ , ウラジーミル・プーチン, サウジアラビア, モスクワ
露米協議、内容は公表せずとペスコフ報道官
露大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は25日、前日にサウジアラビア・リヤドで行われた露米高官協議について、「内容が公表されることは確実にない。協議はテクニカルなものだった」と述べた。
米露協議の結果は、モスクワとワシントンの意思決定者にそれぞれ報告され、今後の対応が検討される。
プーチン、トランプ両大統領による会談の予定は現段階ではないが、必要になれば速やかに設定される。
露米ウクライナの3カ国代表による協議について、現段階では議題にあがっていない。