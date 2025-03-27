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プーチン氏とアジア　長年の友好
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ロシアのプーチン大統領は、25年前の2000年に初めて大統領に就任して以来、日本の安倍晋三元首相を含むアジアの指導者たちと記憶に残る会談を数多く行ってきた。 2025年3月27日, Sputnik 日本
2025-03-27T01:15+0900
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アイスホッケーの試合、自らハンドルを握ったドライブなど、日本、中国、北朝鮮などを訪れた際のプーチン大統領の最高の瞬間をスプートニクがあつめた。
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プーチン氏とアジア　長年の友好

2025年3月27日, 01:15
© Sputnik / Sergey Mamontov / メディアバンクへ移行Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ - Sputnik 日本, 1920, 27.03.2025
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ロシアのプーチン大統領は、25年前の2000年に初めて大統領に就任して以来、日本の安倍晋三元首相を含むアジアの指導者たちと記憶に残る会談を数多く行ってきた。
アイスホッケーの試合、自らハンドルを握ったドライブなど、日本、中国、北朝鮮などを訪れた際のプーチン大統領の最高の瞬間をスプートニクがあつめた。
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