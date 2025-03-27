https://sputniknews.jp/20250327/19686069.html
プーチン氏とアジア 長年の友好
プーチン氏とアジア 長年の友好
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は、25年前の2000年に初めて大統領に就任して以来、日本の安倍晋三元首相を含むアジアの指導者たちと記憶に残る会談を数多く行ってきた。 2025年3月27日, Sputnik 日本
2025-03-27T01:15+0900
2025-03-27T01:15+0900
2025-03-27T01:15+0900
ウラジーミル・プーチン
政治
国際
中国
北朝鮮
スプートニク
安倍晋三
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/565/36/5653653_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_38bd589305096919777451e142f32d24.jpg
アイスホッケーの試合、自らハンドルを握ったドライブなど、日本、中国、北朝鮮などを訪れた際のプーチン大統領の最高の瞬間をスプートニクがあつめた。
中国
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/565/36/5653653_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_cea9f7694652375150fe415b2438761e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウラジーミル・プーチン, 政治, 国際, 中国, 北朝鮮, スプートニク, 安倍晋三
ウラジーミル・プーチン, 政治, 国際, 中国, 北朝鮮, スプートニク, 安倍晋三
プーチン氏とアジア 長年の友好
ロシアのプーチン大統領は、25年前の2000年に初めて大統領に就任して以来、日本の安倍晋三元首相を含むアジアの指導者たちと記憶に残る会談を数多く行ってきた。
アイスホッケーの試合、自らハンドルを握ったドライブなど、日本、中国、北朝鮮などを訪れた際のプーチン大統領の最高の瞬間をスプートニクがあつめた。