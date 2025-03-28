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プーチン大統領が原潜「アルハンゲリスク」を視察
プーチン大統領が原潜「アルハンゲリスク」を視察
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「アルハンゲリスク」は2024年12月27日にロシア海軍へと配備された第4世代の最新多目的原子力潜水艦。プロジェクト885M（コードネームはヤーセンM型）の5番艦となった。 2025年3月28日, Sputnik 日本
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プーチン大統領は27日に北部のムルマンスクを訪問している。
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プーチン大統領が原潜「アルハンゲリスク」を視察
2025年3月28日, 10:11 (更新: 2025年3月28日, 11:10)
「アルハンゲリスク」は2024年12月27日にロシア海軍へと配備された第4世代の最新多目的原子力潜水艦。プロジェクト885M（コードネームはヤーセンM型）の5番艦となった。
プーチン大統領は27日に北部のムルマンスクを訪問している。