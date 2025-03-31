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プーチン大統領とは常に良い関係、追加関税は発動したくない＝トランプ大統領
プーチン大統領とは常に良い関係、追加関税は発動したくない＝トランプ大統領
Sputnik 日本
トランプ大統領は大統領専用機で記者会見に応じた中でロシアへの追加関税について言及、発動は可能であれば避けたいとの考えを示した。 2025年3月31日, Sputnik 日本
2025-03-31T13:28+0900
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トランプ大統領はプーチン大統領との良好な関係を強調した。
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ウラジーミル・プーチン, 米国, 政治
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プーチン大統領とは常に良い関係、追加関税は発動したくない＝トランプ大統領

2025年3月31日, 13:28
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / メディアバンクへ移行プーチン大統領とは常に良い関係、追加関税は発動したくない＝トランプ大統領
プーチン大統領とは常に良い関係、追加関税は発動したくない＝トランプ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 31.03.2025
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
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トランプ大統領は大統領専用機で記者会見に応じた中でロシアへの追加関税について言及、発動は可能であれば避けたいとの考えを示した。
トランプ大統領はプーチン大統領との良好な関係を強調した。
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