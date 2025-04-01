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露中外相会談はじまる
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ラブロフ露外相は1日、訪露中の中国・王毅外相との会談で「プーチン大統領と習近平国家主席の会談は常に露中関係に強力な推進力を与えており、両首脳のおかげで両国関係は前例のないレベルに達し、多分野で発展し続けている」と述べた。 2025年4月1日, Sputnik 日本
2025-04-01T17:39+0900
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セルゲイ・ラブロフ, ウラジーミル・プーチン, 政治, 国際
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露中外相会談はじまる

2025年4月1日, 17:39
© Press service of The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / メディアバンクへ移行Встреча глав МИД РФ и Китая С. Лаврова и Ван И
Встреча глав МИД РФ и Китая С. Лаврова и Ван И - Sputnik 日本, 1920, 01.04.2025
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ラブロフ露外相は1日、訪露中の中国・王毅外相との会談で「プーチン大統領と習近平国家主席の会談は常に露中関係に強力な推進力を与えており、両首脳のおかげで両国関係は前例のないレベルに達し、多分野で発展し続けている」と述べた。
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