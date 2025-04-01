https://sputniknews.jp/20250401/19713475.html
露中外相、協力文書に署名
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ロシアのラブロフ、中国の王両外相が2025年の露中外務省間協議計画に調印した。この後、王外相はプーチン大統領と会談を行う。ペスコフ露大統領府報道官が明らかにした。 2025年4月1日, Sputnik 日本
2025-04-01T20:51+0900
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露中外相、協力文書に署名
ロシアのラブロフ、中国の王両外相が2025年の露中外務省間協議計画に調印した。この後、王外相はプーチン大統領と会談を行う。ペスコフ露大統領府報道官が明らかにした。