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プーチン大統領　中国の王外相とクレムリンで会談
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プーチン大統領は、中国の習近平国家主席の5月のロシア訪問までに充実した素晴らしいプログラムを用意することを約した。 2025年4月1日, Sputnik 日本
2025-04-01T22:38+0900
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プーチン大統領　中国の王外相とクレムリンで会談

2025年4月1日, 22:38
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プーチン大統領　中国の王外相とクレムリンで会談 - Sputnik 日本, 1920, 01.04.2025
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プーチン大統領は、中国の習近平国家主席の5月のロシア訪問までに充実した素晴らしいプログラムを用意することを約した。
プーチン大統領はまた、習国家主席とは二国間関係、国際舞台における相互の連携行動について話し合う機会を持つことを強調した。
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