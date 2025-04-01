https://sputniknews.jp/20250401/19713994.html
プーチン大統領 中国の王外相とクレムリンで会談
プーチン大統領 中国の王外相とクレムリンで会談
Sputnik 日本
プーチン大統領は、中国の習近平国家主席の5月のロシア訪問までに充実した素晴らしいプログラムを用意することを約した。 2025年4月1日, Sputnik 日本
2025-04-01T22:38+0900
2025-04-01T22:38+0900
2025-04-01T22:38+0900
政治
国際
ロシア
ウラジーミル・プーチン
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/01/19713830_0:198:2943:1853_1920x0_80_0_0_2c73a43506ab4ce39264da65a28ee59e.jpg
プーチン大統領はまた、習国家主席とは二国間関係、国際舞台における相互の連携行動について話し合う機会を持つことを強調した。
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/01/19713830_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_1cb126b65f0d14655188f98f3da196da.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治, 国際, ロシア, ウラジーミル・プーチン, 中国
政治, 国際, ロシア, ウラジーミル・プーチン, 中国
プーチン大統領 中国の王外相とクレムリンで会談
プーチン大統領は、中国の習近平国家主席の5月のロシア訪問までに充実した素晴らしいプログラムを用意することを約した。
プーチン大統領はまた、習国家主席とは二国間関係、国際舞台における相互の連携行動について話し合う機会を持つことを強調した。