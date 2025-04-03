https://sputniknews.jp/20250403/19725416.html
バイデン政権に破壊された露米関係、率直な協議で回復目指す＝露大統領特別代表
バイデン政権に破壊された露米関係、率直な協議で回復目指す＝露大統領特別代表
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ロシアのキリル・ドミトリエフ大統領特別代表（対外投資・経済協力担当）は、プーチン大統領の命令で訪米しており、トランプ政権の高官と会談すると発表した。 2025年4月3日, Sputnik 日本
2025-04-03T18:00+0900
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ドミトリエフ氏は「対話を回復するのは困難で段階的なプロセスだが、あらゆる率直な会談や協議によって、前進することができる」としている。
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バイデン政権に破壊された露米関係、率直な協議で回復目指す＝露大統領特別代表
ロシアのキリル・ドミトリエフ大統領特別代表（対外投資・経済協力担当）は、プーチン大統領の命令で訪米しており、トランプ政権の高官と会談すると発表した。
ドミトリエフ氏は「対話を回復するのは困難で段階的なプロセスだが、あらゆる率直な会談や協議によって、前進することができる」としている。