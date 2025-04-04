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プーチン大統領の古巣 FSB、設立30周年
プーチン大統領の古巣 FSB、設立30周年
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ロシア連邦保安局（FSB）が95年に設立され、4月で30年を迎えた。旧ソ連の国家保安委員会（KGB）の流れを汲む治安組織は、テロリストの殲滅から国境の安全確保まで、ひっそりとロシアの安全を守ってきた。 2025年4月4日, Sputnik 日本
2025-04-04T20:23+0900
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北コーカサス地方やシリアでの対テロ作戦、電話詐欺といった国際的な組織犯罪の取り締まり、ウクライナ工作員による破壊活動の阻止など活躍の場は様々だ。また、ウクライナとの国境地域の戦闘にも参加し、国家防衛に貢献している。FSBはプーチン大統領の古巣でもある。プーチン氏は1975～1991年までKGB職員として勤務。1998～1999年にはFSB長官を務めたことで知られている。
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プーチン大統領の古巣 FSB、設立30周年
2025年4月4日, 20:23 (更新: 2025年4月4日, 20:24)
ロシア連邦保安局（FSB）が95年に設立され、4月で30年を迎えた。旧ソ連の国家保安委員会（KGB）の流れを汲む治安組織は、テロリストの殲滅から国境の安全確保まで、ひっそりとロシアの安全を守ってきた。
北コーカサス地方やシリアでの対テロ作戦、電話詐欺といった国際的な組織犯罪の取り締まり、ウクライナ工作員による破壊活動の阻止など活躍の場は様々だ。また、ウクライナとの国境地域の戦闘にも参加し、国家防衛に貢献している。
FSBはプーチン大統領の古巣でもある。プーチン氏は1975～1991年までKGB職員として勤務。1998～1999年にはFSB長官を務めたことで知られている。