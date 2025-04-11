https://sputniknews.jp/20250411/19759294.html
ウィトコフ米大統領特使、ロシアに到着＝ペスコフ報道官
ウィトコフ米大統領特使、ロシアに到着＝ペスコフ報道官
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露大統領府（クレムリン）のペスコフ報道官は11日、米トランプ大統領のウィトコフ中東担当特使がロシアに到着したと認めた。プーチン大統領と会談するかどうかについては「あればお知らせする」とコメントした。 2025年4月11日, Sputnik 日本
2025-04-11T17:16+0900
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ロシア, ウラジーミル・プーチン
ウィトコフ米大統領特使、ロシアに到着＝ペスコフ報道官
露大統領府（クレムリン）のペスコフ報道官は11日、米トランプ大統領のウィトコフ中東担当特使がロシアに到着したと認めた。プーチン大統領と会談するかどうかについては「あればお知らせする」とコメントした。