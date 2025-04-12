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プーチン大統領とウィトコフ米特使が会談
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プーチン大統領とウィトコフ米特使の会談が終了した。会談はペテルブルグで行われ、約4時間半にわたった。スプートニク特派員が伝えた。 2025年4月12日, Sputnik 日本
2025-04-12T04:52+0900
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会談では、ウクライナ紛争の解決に必要な要素について議論された。ロシア大統領府が発表した。
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プーチン大統領とウィトコフ米特使が会談

2025年4月12日, 04:52
© POOL / メディアバンクへ移行ウィトコフ米特使とプーチン大統領
ウィトコフ米特使とプーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 12.04.2025
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プーチン大統領とウィトコフ米特使の会談が終了した。会談はペテルブルグで行われ、約4時間半にわたった。スプートニク特派員が伝えた。
会談では、ウクライナ紛争の解決に必要な要素について議論された。ロシア大統領府が発表した。
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