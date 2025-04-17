ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領

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ロシアの宇宙探査計画は、先進的な宇宙大国としての歴史的地位に合致している必要がある。ロシアのプーチン大統領が宇宙活動の発展に関する会合で述べた。