日本
https://sputniknews.jp/20250417/19782651.html
ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領
ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領
Sputnik 日本
ロシアの宇宙探査計画は、先進的な宇宙大国としての歴史的地位に合致している必要がある。ロシアのプーチン大統領が宇宙活動の発展に関する会合で述べた。 2025年4月17日, Sputnik 日本
2025-04-17T04:43+0900
2025-04-17T04:43+0900
ロシア
宇宙
国際
政治
ウラジーミル・プーチン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/11/19782491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42e5b670e7a8d2e847b7cd8c3bbbc3e6.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/11/19782491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7e4ff4b8fb990d5c26144ac6c07890.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ロシア, 宇宙, 国際, 政治, ウラジーミル・プーチン
ロシア, 宇宙, 国際, 政治, ウラジーミル・プーチン

ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領

2025年4月17日, 04:43
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / メディアバンクへ移行プーチン大統領
プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシアの宇宙探査計画は、先進的な宇宙大国としての歴史的地位に合致している必要がある。ロシアのプーチン大統領が宇宙活動の発展に関する会合で述べた。
宇宙に関する新たな国家プロジェクトが近いうちに承認される。計画の策定は、近い将来および長期的展望に基づいて行われる必要がある。
ロシアは2030年までに宇宙通信サービス産業の形成を目指す。
深宇宙の基礎研究に特に注意を払う必要がある。
ロシアは宇宙探査分野における国際協力に対してオープンであり、共同プロジェクトを実施する用意がある。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала