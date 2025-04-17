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ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領
ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領
Sputnik 日本
ロシアの宇宙探査計画は、先進的な宇宙大国としての歴史的地位に合致している必要がある。ロシアのプーチン大統領が宇宙活動の発展に関する会合で述べた。 2025年4月17日, Sputnik 日本
2025-04-17T04:43+0900
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ロシアには深宇宙探査のための確固たる基盤がある＝プーチン大統領
ロシアの宇宙探査計画は、先進的な宇宙大国としての歴史的地位に合致している必要がある。ロシアのプーチン大統領が宇宙活動の発展に関する会合で述べた。
宇宙に関する新たな国家プロジェクトが近いうちに承認される。計画の策定は、近い将来および長期的展望に基づいて行われる必要がある。
ロシアは2030年までに宇宙通信サービス産業の形成を目指す。
ロシアは宇宙探査分野における国際協力に対してオープンであり、共同プロジェクトを実施する用意がある。