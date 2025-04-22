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ウィトコフ米特使がモスクワを今週訪問
ウィトコフ米特使がモスクワを今週訪問
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米国のウィトコフ特使が今週モスクワを訪問する予定。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。なお、訪問の詳細は不明。 2025年4月22日, Sputnik 日本
2025-04-22T22:52+0900
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11日、ウィトコフ特使は訪問先のサンクトペテルブルクでプーチン露大統領と会談した。会談は約4時間半にわたって行われ、ウクライナの和平をめぐる諸問題が検討された。
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ウィトコフ米特使がモスクワを今週訪問
米国のウィトコフ特使が今週モスクワを訪問する予定。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。なお、訪問の詳細は不明。
11日、ウィトコフ特使は訪問先のサンクトペテルブルクでプーチン露大統領と会談した。会談は約4時間半にわたって行われ、ウクライナの和平をめぐる諸問題が検討された。