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今、日本人が求めるロシア文化とは 露大統領特別代表が語る
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Sputnik 日本
現在、日本の大衆が求めるロシア文化とは何か。このスプートニクの質問に対し、シュヴィトコイ露大統領特別代表が回答した。 2025年4月23日, Sputnik 日本
2025-04-23T17:28+0900
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ロシア
社会
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今の露日関係を考慮すれば、非常にポジティブ＝露大統領特別代表 日本のロシア文化フェス
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今、日本人が求めるロシア文化とは 露大統領特別代表が語る
2025年4月23日, 17:28 (更新: 2025年4月23日, 17:43)
現在、日本の大衆が求めるロシア文化とは何か。このスプートニクの質問に対し、シュヴィトコイ露大統領特別代表が回答した。