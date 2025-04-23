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ロシアの武器生産、昨年は倍増＝プーチン大統領
ロシアの武器生産、昨年は倍増＝プーチン大統領
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ロシアのプーチン大統領は23日、政府高官らとの軍需産業会議の場で「世界中の軍関係者や軍事企業が、ロシアの特別軍事作戦の経験を研究している」と述べた。 2025年4月23日, Sputnik 日本
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ロシアの武器生産、昨年は倍増＝プーチン大統領
2025年4月23日, 19:45
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Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
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ロシアのプーチン大統領は23日、政府高官らとの軍需産業会議の場で「世界中の軍関係者や軍事企業が、ロシアの特別軍事作戦の経験を研究している」と述べた。
2024年、様々なタイプのドローン150万機以上がロシア軍に納入された。
ロシアは昨年1年間で武器生産を2倍以上に増加させた。
装甲兵器4000ユニット以上、戦闘機やヘリコプター約180機も受け取った。
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