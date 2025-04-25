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プーチン大統領、クレムリンでトランプ政権のウィトコフ特使と会談＝露大統領府
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露大統領府は、クレムリンで始まったロシアのプーチン大統領と米トランプ政権のウィトコフ特使による会談の冒頭の様子を公開。両者は笑顔で握手を交えて席についた。 2025年4月25日, Sputnik 日本
2025-04-25T20:26+0900
2025-04-25T20:44+0900
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協議には、ロシア側からウシャコフ大統領補佐官とドミトリエフ大統領特別代表（対外投資・経済協力担当）も同席している。
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プーチン大統領、クレムリンでトランプ政権のウィトコフ特使と会談＝露大統領府

2025年4月25日, 20:26 (更新: 2025年4月25日, 20:44)
© POOL / メディアバンクへ移行Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2025
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露大統領府は、クレムリンで始まったロシアのプーチン大統領と米トランプ政権のウィトコフ特使による会談の冒頭の様子を公開。両者は笑顔で握手を交えて席についた。
協議には、ロシア側からウシャコフ大統領補佐官とドミトリエフ大統領特別代表（対外投資・経済協力担当）も同席している。
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