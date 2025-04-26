https://sputniknews.jp/20250426/19823092.html
プーチン大統領と米特使の会談は露米の立場を近づけた＝露大統領補佐官
プーチン大統領と米特使の会談は露米の立場を近づけた＝露大統領補佐官
Sputnik 日本
会談は3時間に及び、ウクライナ問題だけでなく、その他の国際問題に関しても露米の立場を近づけることができた。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が発表した。 2025年4月26日, Sputnik 日本
2025-04-26T00:33+0900
2025-04-26T00:33+0900
2025-04-26T00:42+0900
ロシア
政治
ウラジーミル・プーチン
国際
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/1a/19822806_0:157:2862:1767_1920x0_80_0_0_8c422ded9d61e0d94eabbed0650eaae2.jpg
ウシャコフ氏のその他の発言：
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/1a/19822806_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c27cf26eaf585fe837a3bdb27aaafc0c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 政治, ウラジーミル・プーチン, 国際, ウクライナ
ロシア, 政治, ウラジーミル・プーチン, 国際, ウクライナ
プーチン大統領と米特使の会談は露米の立場を近づけた＝露大統領補佐官
2025年4月26日, 00:33 (更新: 2025年4月26日, 00:42)
会談は3時間に及び、ウクライナ問題だけでなく、その他の国際問題に関しても露米の立場を近づけることができた。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が発表した。
会談ではロシアとウクライナの直接協議再開の可能性についても話し合われた。
プーチン大統領とウィトコフ特使の会談が、第二次世界大戦末期の1945年にソ連軍と米軍が取り交わした「エルベの誓い」から80年の節目の年に行われたのは象徴的である。
「誰もが知っているこの誓いは、ナチズムとの戦いにおける両国の連携を象徴している」