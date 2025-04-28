https://sputniknews.jp/20250428/19833128.html
プーチン大統領、戦勝80周年で一時停戦を宣言
プーチン大統領、戦勝80周年で一時停戦を宣言
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は28日、対独戦勝記念日にあわせ露軍が一時停戦を実施すると宣言した。前後を含めた8～10日の3日間が対象。 2025年4月28日, Sputnik 日本
2025-04-28T20:19+0900
2025-04-28T20:19+0900
2025-04-28T20:37+0900
政治
ウラジーミル・プーチン
ロシア
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/17/19812519_0:136:2597:1596_1920x0_80_0_0_0044e472b8187a4696bb4e0501b25e2d.jpg
声明では「ウクライナ側もこの例に従うべきだ」と呼びかけた。一方ウクライナ側が停戦を行わない場合は、適切な対応を行うと警告した。また、ウクライナ危機の根本的原因の解決に向けた、前提条件のない和平交渉を行う準備があると改めて表明した。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/04/17/19812519_144:0:2451:1730_1920x0_80_0_0_757d3171fcb71a1a79ef5f56d19db728.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治, ウラジーミル・プーチン, ロシア, ウクライナ
政治, ウラジーミル・プーチン, ロシア, ウクライナ
プーチン大統領、戦勝80周年で一時停戦を宣言
2025年4月28日, 20:19 (更新: 2025年4月28日, 20:37)
ロシアのプーチン大統領は28日、対独戦勝記念日にあわせ露軍が一時停戦を実施すると宣言した。前後を含めた8～10日の3日間が対象。
声明では「ウクライナ側もこの例に従うべきだ」と呼びかけた。一方ウクライナ側が停戦を行わない場合は、適切な対応を行うと警告した。
また、ウクライナ危機の根本的原因の解決に向けた、前提条件のない和平交渉を行う準備があると改めて表明した。