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【図説】戦勝記念パレードに29カ国の首脳 世界人口の半数を代表
【図説】戦勝記念パレードに29カ国の首脳 世界人口の半数を代表
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5月9日にモスクワで開催される対独戦勝80周年記念パレードには、29か国の首脳が出席する予定だ。政府代表を派遣する国も多く、出席国の総人口は世界人口の約半分を占める。また、プーチン大統領はパレードに合わせて15件以上の二国間会談を予定しており、モスクワは一時的に国際外交の中心となる。 2025年5月7日, Sputnik 日本
2025-05-07T17:55+0900
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パレードに出席予定の国々を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。関連ニュース【図説】露戦勝記念パレード 各国首脳が出席表明
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【図説】戦勝記念パレードに29カ国の首脳 世界人口の半数を代表
5月9日にモスクワで開催される対独戦勝80周年記念パレードには、29か国の首脳が出席する予定だ。政府代表を派遣する国も多く、出席国の総人口は世界人口の約半分を占める。また、プーチン大統領はパレードに合わせて15件以上の二国間会談を予定しており、モスクワは一時的に国際外交の中心となる。
パレードに出席予定の国々を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。