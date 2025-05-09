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戦勝記念パレードはじまる
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ロシア・モスクワの赤の広場で9日、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）勝利から80周年の記念軍事パレードが始まった。プーチン露大統領や中国の習近平国家主席をはじめ、各国の要人らが参加している。 2025年5月9日, Sputnik 日本
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戦勝記念パレードはじまる
2025年5月9日, 16:01 (更新: 2025年5月9日, 16:05)
ロシア・モスクワの赤の広場で9日、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）勝利から80周年の記念軍事パレードが始まった。プーチン露大統領や中国の習近平国家主席をはじめ、各国の要人らが参加している。