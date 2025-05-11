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直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
https://sputniknews.jp/20250511/19898442.html
プーチン大統領、報道機関向けに声明を発表
プーチン大統領、報道機関向けに声明を発表
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プーチン大統領はクルスク州の解放に協力した北朝鮮軍にとりわけ感謝の意を表した。また、ウクライナ紛争を終結させる上での努力に対し、外国のあらゆる指導者に感謝すると述べた。 2025年5月11日, Sputnik 日本
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2025-05-11T08:26+0900
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ウラジーミル・プーチン, 政治
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プーチン大統領、報道機関向けに声明を発表

2025年5月11日, 07:38 (更新: 2025年5月11日, 08:26)
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 11.05.2025
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プーチン大統領はクルスク州の解放に協力した北朝鮮軍にとりわけ感謝の意を表した。また、ウクライナ紛争を終結させる上での努力に対し、外国のあらゆる指導者に感謝すると述べた。
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