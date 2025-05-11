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直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
Sputnik 日本
2025年5月11日, Sputnik 日本
2025-05-11T08:04+0900
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ウクライナ, ウラジーミル・プーチン
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直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
2025年5月11日, 08:04 (更新: 2025年5月11日, 08:20)
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