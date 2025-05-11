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直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
https://sputniknews.jp/20250511/515-19898931.html
直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領
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2025年5月11日, Sputnik 日本
2025-05-11T08:04+0900
2025-05-11T08:20+0900
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直接交渉の再開をウクライナに提案、条件なしの交渉を5月15日にイスタンブールで＝プーチン大統領

2025年5月11日, 08:04 (更新: 2025年5月11日, 08:20)
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 11.05.2025
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