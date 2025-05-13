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国への忠誠心 ロシアとウクライナでは大きな差＝プーチン大統領
国への忠誠心 ロシアとウクライナでは大きな差＝プーチン大統領
Sputnik 日本
ロシア人は特別軍事作戦に自ら赴いているが、キエフは野犬を狩るように人を集めている。プーチン大統領はこう指摘した。 2025年5月13日, Sputnik 日本
2025-05-13T22:41+0900
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プーチン大統領は、ロシアでは5万人から6万人の国民が特別軍事作戦に自発的に赴いていると強調している。
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国への忠誠心 ロシアとウクライナでは大きな差＝プーチン大統領
2025年5月13日, 22:41 (更新: 2025年5月13日, 23:19)
ロシア人は特別軍事作戦に自ら赴いているが、キエフは野犬を狩るように人を集めている。プーチン大統領はこう指摘した。
プーチン大統領は、ロシアでは5万人から6万人の国民が特別軍事作戦に自発的に赴いていると強調している。