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【ショイグ氏、プーチン氏の命で北朝鮮訪問、平壌に到着】
【ショイグ氏、プーチン氏の命で北朝鮮訪問、平壌に到着】
Sputnik 日本
ロシアのセルゲイ・ショイグ安全保障会議書記がプーチン氏の命を受け平壌に到着。金正恩氏と会談が予定されている。 2025年6月4日, Sputnik 日本
2025-06-04T14:33+0900
2025-06-04T14:33+0900
2025-06-04T14:31+0900
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会談では、両国間の包括的戦略的パートナーシップ条約の条項の一部について話し合われる。また、ウクライナ軍からのクルスク解放作戦に参加した、北朝鮮兵を讃え、顕彰することについても話題提起される。前回、ショイグ氏は今年3月に平壌を訪れている。
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【ショイグ氏、プーチン氏の命で北朝鮮訪問、平壌に到着】
ロシアのセルゲイ・ショイグ安全保障会議書記がプーチン氏の命を受け平壌に到着。金正恩氏と会談が予定されている。
会談では、両国間の包括的戦略的パートナーシップ条約の条項の一部について話し合われる。また、ウクライナ軍からのクルスク解放作戦に参加した、北朝鮮兵を讃え、顕彰することについても話題提起される。