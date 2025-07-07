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【BRICS首脳会議にラブロフ露外相が到着】
【BRICS首脳会議にラブロフ露外相が到着】
Sputnik 日本
ラブロフ外相はブラジルで6日開幕のBRICS首脳会議で露代表団を率いる。プーチン露大統領は同日の全体会合にビデオを通じて参加する予定。 2025年7月7日, Sputnik 日本
2025-07-07T00:36+0900
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ロシア外務省は先に、参加者らは政治と安全保障、経済と金融、文化と人道分野という3つの協力の柱に関する今年に入ってからの活動の成果を確認すると発表した。また、地域や国際社会の喫緊の課題についても議論される予定。
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【BRICS首脳会議にラブロフ露外相が到着】
2025年7月7日, 00:36 (更新: 2025年7月7日, 02:36)
ラブロフ外相はブラジルで6日開幕のBRICS首脳会議で露代表団を率いる。プーチン露大統領は同日の全体会合にビデオを通じて参加する予定。
ロシア外務省は先に、参加者らは政治と安全保障、経済と金融、文化と人道分野という3つの協力の柱に関する今年に入ってからの活動の成果を確認すると発表した。また、地域や国際社会の喫緊の課題についても議論される予定。