https://sputniknews.jp/20250806/20662102.html
【プーチン大統領、米特使とクレムリンで会談＝露大統領府】
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Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は6日、モスクワのクレムリンで、米トランプ政権のウィットコフ特使と会談した。露大統領府が発表した。 2025年8月6日, Sputnik 日本
2025-08-06T17:58+0900
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ウラジーミル・プーチン, 政治
【プーチン大統領、米特使とクレムリンで会談＝露大統領府】
2025年8月6日, 17:58 (更新: 2025年8月6日, 18:06)
ロシアのプーチン大統領は6日、モスクワのクレムリンで、米トランプ政権のウィットコフ特使と会談した。露大統領府が発表した。