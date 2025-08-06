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【プーチン大統領、米特使とクレムリンで会談＝露大統領府】
【プーチン大統領、米特使とクレムリンで会談＝露大統領府】
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は6日、モスクワのクレムリンで、米トランプ政権のウィットコフ特使と会談した。露大統領府が発表した。 2025年8月6日, Sputnik 日本
2025-08-06T17:58+0900
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ウラジーミル・プーチン, 政治
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【プーチン大統領、米特使とクレムリンで会談＝露大統領府】

2025年8月6日, 17:58 (更新: 2025年8月6日, 18:06)
© POOL / メディアバンクへ移行Президент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - Sputnik 日本, 1920, 06.08.2025
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ロシアのプーチン大統領は6日、モスクワのクレムリンで、米トランプ政権のウィットコフ特使と会談した。露大統領府が発表した。
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