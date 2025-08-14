https://sputniknews.jp/20250814/20744601.html
【プーチン氏とトランプ氏、ウクライナ問題を対話で解決の意向=ペスコフ大統領報道官】
ロシアは、プーチン大統領とトランプ大統領にはウクライナ紛争に関連する問題を対話を通して解決するという相互的な政治的意思があるとみている＝ペスコフ大統領報道官 2025年8月14日, Sputnik 日本
2025年8月14日, 23:43 (更新: 2025年8月15日, 02:06)
ロシアは、プーチン大統領とトランプ大統領にはウクライナ紛争に関連する問題を対話を通して解決するという相互的な政治的意思があるとみている＝ペスコフ大統領報道官
準備は実際のところきわめて短い期間で行われた。しかし、準備は完了し、必要なパラメータはすべて満たされた。
共同記者会見が行われることを考慮すると、大統領はもちろん、達成された合意や認識の輪郭を話すだろう。
プーチン大統領とトランプ大統領は対話を行う意向であり、最も困難な問題について議論する予定。
対話を通して問題を解決するという、両国の大統領が示す善良な政治的意思に我われは立脚している。
ウクライナ危機の解決に関連した問題が議論されるのは明らかだ。