【プーチン氏とトランプ氏、ウクライナ問題を対話で解決の意向=ペスコフ大統領報道官】

準備は実際のところきわめて短い期間で行われた。しかし、準備は完了し、必要なパラメータはすべて満たされた。 準備は実際のところきわめて短い期間で行われた。しかし、準備は完了し、必要なパラメータはすべて満たされた。

首脳会談後に何らかの文書に署名する予定はない。 首脳会談後に何らかの文書に署名する予定はない。

共同記者会見が行われることを考慮すると、大統領はもちろん、達成された合意や認識の輪郭を話すだろう。 共同記者会見が行われることを考慮すると、大統領はもちろん、達成された合意や認識の輪郭を話すだろう。

プーチン大統領とトランプ大統領は対話を行う意向であり、最も困難な問題について議論する予定。 プーチン大統領とトランプ大統領は対話を行う意向であり、最も困難な問題について議論する予定。

対話を通して問題を解決するという、両国の大統領が示す善良な政治的意思に我われは立脚している。 対話を通して問題を解決するという、両国の大統領が示す善良な政治的意思に我われは立脚している。