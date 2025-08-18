https://sputniknews.jp/20250818/17abc-20781777.html

【ルビオ米国務長官 ウクライナ和平について17日のABCテレビ放送に出演】

【ルビオ米国務長官 ウクライナ和平について17日のABCテレビ放送に出演】

Sputnik 日本

プーチン大統領はすでに長年にわたり、国際舞台で主要な位置を占めている。このため、ウクライナ調停のために彼とコンタクトをとることは米国にとっては常識的な判断の現れだ。ルビオ米国務長官はこう述べた。 2025年8月18日, Sputnik 日本

2025-08-18T00:43+0900

2025-08-18T00:43+0900

2025-08-18T09:14+0900

ロシア

米国

政治

ウラジーミル・プーチン

ウクライナ

ドンバス

欧州

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/13/19586805_0:21:2861:1630_1920x0_80_0_0_a29e5563493c35983384d750444a4f7b.jpg

「彼（プーチン大統領）には世界最大の戦術核兵器の武器庫があり、世界第2の規模の戦略核兵器の武器庫がある。（中略）全世界のマスコミは過去4－5年にわたり終始やっていることと言えば、プーチン氏について語ることだけだ」🔹米国は現行の全ての対露制裁を維持し、ウクライナ問題が進展を欠く場合、新たな制裁を発動する構え。🔹トランプ、プーチン会談への批判に答え、ルビオ氏は「ロシア大統領は世界政治の一部であり、彼がシリアスな核ポテンシャルをコントロールしている」と明言。🔹米国にとってのウクライナ危機の最良の結果とは「完全な平和条約」であり、一時的な休戦ではない。🔹ウクライナで停戦体制を達成する問題は依然として議題に挙がっている。🔹ウクライナに関して和平合意を締結するためには双方が「何かを獲得し」、また「何かを犠牲にしなければ」ならない。🔹米国がロシアと話し合っているのは、ウクライナの領域の境界線、ウクライナに可能な安全の保証、ウクライナが軍事同盟と協力する問題だ。🔹ロシアの統制下に入ったドンバスを全域ロシアに渡すという考えは、米国は支持していない。🔹米国は対露制裁の発動を望まない。そうなれば、ウクライナの和平達成のための交渉は終わりを意味してしまうからだ。🔹米国は18日のゼレンスキーとの会談でウクライナの安全の保証を話し合う。🔹欧州は、ウクライナがロシアに対し、いかなる譲歩であればできるか、どこで柔軟性を発揮できるかを見極められるよう助けるという有益な役割を演じうる。🔹アラスカのトランプ、プーチン首脳会談でウクライナについての『ディール』を結べるとは米国は期待していなかった。🔹ロシア産石油の精製に対する対中制裁は、国際市場でエネルギー価格の上昇を誘発しかねない。

ウクライナ

ドンバス

欧州

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 米国, 政治, ウラジーミル・プーチン, ウクライナ, ドンバス, 欧州