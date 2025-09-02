https://sputniknews.jp/20250902/20903112.html

【プーチン大露統領の重要発言 ウクライナ情勢巡り】

【プーチン大露統領の重要発言 ウクライナ情勢巡り】

Sputnik 日本

ロシアのプーチン大統領は、スロバキアのフィツォ首相と北京で会談。冒頭ではウクライナ情勢にも触れ、和平に向けたロシアの基本的な考え方を示した。 2025年9月2日, Sputnik 日本

2025-09-02T18:46+0900

2025-09-02T18:46+0900

2025-09-02T19:21+0900

政治

ウラジーミル・プーチン

ウクライナ

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/02/20903459_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_e64a719c42ebd007c009377dadc14725.jpg

🔸 ウクライナの「安全の保証」をめぐる合意形成は可能だ。🔸「ロシアの欧州侵攻計画」を口にする西側諸国はヒステリーを起こしている。彼らはおとぎ話やホラー映画の専門家だ。正気の人間ならそんなはずはないと誰でも承知している。🔸 ウクライナのNATO加盟は受け入れられない。一方、ロシアはウクライナのEU加盟に反対したことはない。🔸 ウクライナ紛争でロシアは、ロシアと運命を共にする人々を保護せざるを得なかった。唯一の目的は、国益を守ることにある。🔸 ウクライナ側がロシアのエネルギーインフラを攻撃した際、ロシアは長い間我慢してきたが、その後本格的な反撃を始めた。🔸 ウクライナはインフラに対する攻撃への報復として、ロシアに損害を与えようとしているが、その影響はロシアのパートナーにも及んでいる。🔸 ロシアはザポロジエ原発において、米側と協力する用意がある。

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, ウラジーミル・プーチン, ウクライナ