【北京の軍事パレード プーチン大統領が参列で進行中】

中国・北京の天安門広場で、抗日戦勝と第二次世界大戦終結を記念する軍事パレードがスタート。プーチン大統領も世界の多数の首脳らと共に参列している。スプートニクはパレードの様子を刻一刻と生中継でお届けしています。