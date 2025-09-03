https://sputniknews.jp/20250903/--20907934.html
【北京の軍事パレード プーチン大統領が参列で進行中】
中国・北京の天安門広場で、抗日戦勝と第二次世界大戦終結を記念する軍事パレードがスタート。プーチン大統領も世界の多数の首脳らと共に参列している。スプートニクはパレードの様子を刻一刻と生中継でお届けしています。 2025年9月3日, Sputnik 日本
Sputnik 日本
【北京の軍事パレード プーチン大統領が参列で進行中】
2025年9月3日, 10:01 (更新: 2025年9月3日, 14:05)
