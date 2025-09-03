日本
https://sputniknews.jp/20250903/20906987.html
【プーチン大統領　本日、中国、軍事パレード参列へ　スプートニクが生中継】
プーチン大統領は中国の習近平国家主席、北朝鮮の金正恩総書記と共に抗日戦勝と第二次世界大戦終結を記念する軍事パレードに参列する。パレード開始は日本時間午前10時。スプートニク日本はサイト上で生中継でお届けします。 2025年9月3日, Sputnik 日本
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20905838_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_3e1a26a8104320a563df9e526d44a52b.jpg
ニュース
ウラジーミル・プーチン, 中国, 北朝鮮
2025年9月3日, 03:33
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席
ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席 - Sputnik 日本, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
メディアバンクへ移行
サイン
プーチン大統領は中国の習近平国家主席、北朝鮮の金正恩総書記と共に抗日戦勝と第二次世界大戦終結を記念する軍事パレードに参列する。パレード開始は日本時間午前10時。スプートニク日本はサイト上で生中継でお届けします。
