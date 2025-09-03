https://sputniknews.jp/20250903/20908604.html
【米大統領が指摘、「露中は脅威にあらず、両国とは良好な関係を築いている」】
【米大統領が指摘、「露中は脅威にあらず、両国とは良好な関係を築いている」】
トランプ大統領は中国で開催される軍事パレードについてコメントした中で、両国は米国に脅威をもたらしてはいないと指摘した。
また、ウクライナ情勢を巡ってプーチン大統領と連絡を取っているかを問われると、「興味深いことを知った、数日以内に皆さんの耳にも入るだろう」とも約束した。なお、宇宙開発では露中に大きく後れを取ったとしつつ、今後は米国が主導的立場に立つとも表明した。
2025年9月3日, 10:33 (更新: 2025年9月3日, 14:04)
また、ウクライナ情勢を巡ってプーチン大統領と連絡を取っているかを問われると、「興味深いことを知った、数日以内に皆さんの耳にも入るだろう」とも約束した。
なお、宇宙開発では露中に大きく後れを取ったとしつつ、今後は米国が主導的立場に立つとも表明した。