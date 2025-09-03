【露外相がインドの外交を高く評価、「米国の圧力に屈しなかった」】
2025年9月3日, 13:32 (更新: 2025年9月3日, 14:04)
ロシアのラブロフ外相はインドネシア紙「コンパス」の取材に応じた中で、インドの全方位外交を高く評価した。
「周知のとおり、ドナルド・トランプ米大統領は、ロシアの貿易相手国である数カ国の製品に対する輸入関税の引き上げを警告しただけではありません。こうした関税は、例えばインドに対して既に導入されています。インドはロシアにとって特恵の戦略的パートナーであり、ロシア製品、特にロシア産炭化水素原料の主要消費国です。インドが圧力に屈することなく、自由貿易の原則に引き続きコミットしていることを我々は高く評価します」
そのほか、ラブロフ外相の主な発言。
インドネシア棚における炭化水素採掘、そして石油と液化天然ガスの供給にロシア事業者が参加する方針で交渉は進んでいる。
ロシアはグローバル・サウスとグローバル・イーストのパートナーによるものも含め、あらゆる建設的なイニシアティブを歓迎する。
ロシアは他国に敵対して友好国を作ることはしない。インドネシアのような経済大国を含むパートナーとの貿易協力を進めるうえで、米国を含む他の国々との関係を損なうことはしない。
ロシアはあらゆる外国パートナーとの交流に今後もオープンであり続ける。
ウクライナの平和が永続するためには、クリミア、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ、ヘルソンが住民投票の結果としてロシア連邦に編入された後に生じた新たな領土的現実を国際法の形で承認する必要がある。
今春、プーチン大統領の主導により、ロシアとウクライナの直接交渉が再開された。双方の代表団長は直接連絡を取り合っており、交渉が継続することを期待する。
紛争の根本原因を根絶しなければ持続可能な平和は不可能である。その原因には、NATOの拡大と、ウクライナをこの攻撃的な軍事ブロックに引き込もうとする試みによって生じたロシアの安全保障に対する脅威が含まれる。そして、ロシアとウクライナの新たな安全保障システムを、ユーラシアにおける平等かつ不可分な安全保障の一部として構築する必要がある。