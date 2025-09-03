【露朝首脳が車に同乗 】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) September 3, 2025
【露朝首脳が車に同乗】
2025年9月3日, 14:39 (更新: 2025年9月3日, 14:40)
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩委員長は3日、訪問先の中国・北京で1台の車に同乗し、会談場所に向けて移動した。