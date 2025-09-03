日本
https://sputniknews.jp/20250903/20910097.html
【露朝首脳が車に同乗】
【露朝首脳が車に同乗】
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩委員長は3日、訪問先の中国・北京で1台の車に同乗し、会談場所に向けて移動した。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T14:39+0900
2025-09-03T14:40+0900
国際
アジア
ウラジーミル・プーチン
北朝鮮
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/18/19244856_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_dd6b62c38d4d6e2d67d7d3b641905486.jpg
北朝鮮
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/18/19244856_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_0c57c304e287c858e422c69b3be2520d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国際, アジア, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮, 中国
国際, アジア, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮, 中国

【露朝首脳が車に同乗】

2025年9月3日, 14:39 (更新: 2025年9月3日, 14:40)
© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL / メディアバンクへ移行Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) государственного приема, КНДР
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) государственного приема, КНДР - Sputnik 日本, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Vladimir Smirnov/POOL
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩委員長は3日、訪問先の中国・北京で1台の車に同乗し、会談場所に向けて移動した。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала