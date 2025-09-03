日本
https://sputniknews.jp/20250903/20910194.html
【露朝首脳会談　プーチン氏、クルスク州解放における北朝鮮の役割強調】
ロシアのプーチン大統領は3日、北京で北朝鮮の金正恩国務委員長と会談した。冒頭でプーチン氏はクルスク州解放における北朝鮮軍の役割を強調した。動画はクレムリンが公開。 2025年9月3日, Sputnik 日本
ニュース
国際, 政治, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮

2025年9月3日, 15:08 (更新: 2025年9月3日, 15:09)
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© Sputnik / Sergey Bobylev
メディアバンクへ移行
ロシアのプーチン大統領は3日、北京で北朝鮮の金正恩国務委員長と会談した。冒頭でプーチン氏はクルスク州解放における北朝鮮軍の役割を強調した。動画はクレムリンが公開。
