【露朝首脳会談 プーチン氏、クルスク州解放における北朝鮮の役割強調】
【露朝首脳会談 プーチン氏、クルスク州解放における北朝鮮の役割強調】
ロシアのプーチン大統領は3日、北京で北朝鮮の金正恩国務委員長と会談した。冒頭でプーチン氏はクルスク州解放における北朝鮮軍の役割を強調した。動画はクレムリンが公開。 2025年9月3日, Sputnik 日本
国際, 政治, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮
2025年9月3日, 15:08 (更新: 2025年9月3日, 15:09)
