日本
https://sputniknews.jp/20250903/20912294.html
【プーチン大統領、金正恩氏に「お越しください」　露朝首脳会談終え】
【プーチン大統領、金正恩氏に「お越しください」　露朝首脳会談終え】
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長による首脳会談が終了した。別れ際、金氏が「またすぐにお会いしましょう」と述べると、プーチン大統領は「お待ちしています。（編注：ロシアに）お越しください」と応えた。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T18:05+0900
2025-09-03T18:06+0900
国際
政治
ロシア
金正恩
ウラジーミル・プーチン
北朝鮮
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20912349_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_00f0e165edfc9e42f6da686c99c7449f.jpg
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20912349_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_a7674eb162db792a13ac99bdd699a00c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国際, 政治, ロシア, 金正恩, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮
国際, 政治, ロシア, 金正恩, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮

【プーチン大統領、金正恩氏に「お越しください」　露朝首脳会談終え】

2025年9月3日, 18:05 (更新: 2025年9月3日, 18:06)
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - Sputnik 日本, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長による首脳会談が終了した。別れ際、金氏が「またすぐにお会いしましょう」と述べると、プーチン大統領は「お待ちしています。（編注：ロシアに）お越しください」と応えた。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала