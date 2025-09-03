https://sputniknews.jp/20250903/20912294.html
【プーチン大統領、金正恩氏に「お越しください」 露朝首脳会談終え】
【プーチン大統領、金正恩氏に「お越しください」 露朝首脳会談終え】
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長による首脳会談が終了した。別れ際、金氏が「またすぐにお会いしましょう」と述べると、プーチン大統領は「お待ちしています。（編注：ロシアに）お越しください」と応えた。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T18:05+0900
2025-09-03T18:05+0900
2025-09-03T18:06+0900
国際
政治
ロシア
金正恩
ウラジーミル・プーチン
北朝鮮
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20912349_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_00f0e165edfc9e42f6da686c99c7449f.jpg
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20912349_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_a7674eb162db792a13ac99bdd699a00c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国際, 政治, ロシア, 金正恩, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮
国際, 政治, ロシア, 金正恩, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮
【プーチン大統領、金正恩氏に「お越しください」 露朝首脳会談終え】
2025年9月3日, 18:05 (更新: 2025年9月3日, 18:06)
ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長による首脳会談が終了した。別れ際、金氏が「またすぐにお会いしましょう」と述べると、プーチン大統領は「お待ちしています。（編注：ロシアに）お越しください」と応えた。