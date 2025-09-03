https://sputniknews.jp/20250903/20914756.html
【プーチン氏、金委員長をモスクワに招待＝露大統領府】
【プーチン氏、金委員長をモスクワに招待＝露大統領府】
Sputnik 日本
ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領が再び北朝鮮の金正恩国務委員長をモスクワに招待したと明かした。時期については今後詳細を詰めるとしている。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T18:56+0900
2025-09-03T18:56+0900
2025-09-03T19:22+0900
ウラジーミル・プーチン
ロシア
モスクワ
北朝鮮
ドミトリー・ペスコフ
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/07/17/20536957_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_bd9954b3c6ba94616338451735e21b28.jpg
モスクワ
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/07/17/20536957_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_d7dcf8c30c22a03151066a77883e892d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウラジーミル・プーチン, ロシア, モスクワ, 北朝鮮, ドミトリー・ペスコフ , 政治
ウラジーミル・プーチン, ロシア, モスクワ, 北朝鮮, ドミトリー・ペスコフ , 政治
【プーチン氏、金委員長をモスクワに招待＝露大統領府】
2025年9月3日, 18:56 (更新: 2025年9月3日, 19:22)
ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領が再び北朝鮮の金正恩国務委員長をモスクワに招待したと明かした。時期については今後詳細を詰めるとしている。