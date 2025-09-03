https://sputniknews.jp/20250903/20916192.html
【プーチン大統領、越国家主席と会談】
【プーチン大統領、越国家主席と会談】
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は3日、北京でベトナムのルオン・クオン国家主席と会談した。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T19:55+0900
2025-09-03T19:55+0900
2025-09-03T19:55+0900
ウラジーミル・プーチン
政治
ベトナム
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/01/20891740_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_cc3649d3bb205285a0fbfb2b4697775f.jpg
ベトナム
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/01/20891740_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_9ea2989167a897992e2524096ff105c3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウラジーミル・プーチン, 政治, ベトナム
【プーチン大統領、越国家主席と会談】
ロシアのプーチン大統領は3日、北京でベトナムのルオン・クオン国家主席と会談した。