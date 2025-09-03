日本
【プーチン大統領、越国家主席と会談】
ロシアのプーチン大統領は3日、北京でベトナムのルオン・クオン国家主席と会談した。 2025年9月3日, Sputnik 日本
【プーチン大統領、越国家主席と会談】

2025年9月3日, 19:55
ロシアのプーチン大統領は3日、北京でベトナムのルオン・クオン国家主席と会談した。
