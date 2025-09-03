https://sputniknews.jp/20250903/20919889.html
プーチン露大統領の記者会見始まる 中国訪問終え
プーチン大統領は北京の釣魚台国賓館の前で会見を行っている。
2025年9月3日, 22:37 (更新: 2025年9月3日, 22:41)
プーチン大統領は北京の釣魚台国賓館の前で会見を行っている。