「ゼレンスキー氏が準備できているなら、モスクワを訪れ、会談が行われるだろう」プーチン大統領
「ゼレンスキー氏が準備できているなら、モスクワを訪れ、会談が行われるだろう」プーチン大統領
2025年9月3日, Sputnik 日本
ウクライナ
ニュース
ロシア, ウクライナ, ウラジーミル・プーチン
ロシア, ウクライナ, ウラジーミル・プーチン

「ゼレンスキー氏が準備できているなら、モスクワを訪れ、会談が行われるだろう」プーチン大統領

2025年9月3日, 22:57
© POOL / メディアバンクへ移行プーチン大統領
